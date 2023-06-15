أخبار مصر.. وزير المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها إعلان وزير المالية بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

نتيجة المؤهلين للمرحلة الأخيرة في مسابقة بعثات الأزهر لدول العالم

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نتيجة الاختبارات الشفوية التي عقدها المجمع للمتقدمين لمسابقة الابتعاث العامة للعام 2023/ 2024م، ليتم تصعيدهم للمرحلة النهائية في المسابقة وهي المقابلات الشخصية.



وزير النقل: إنشاء محطتين فى ميناء الدخيلة لمواجهة حجم الطلب الكبير أكد كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم إنشاء محطتين مهمتين في ميناء الدخيلة، الأولى محطة صب جاف نظيف لمواجهة حجم الطلب الكبير في القمح والذرة والأرز والغلال، وسيتم تنفيذ محطة في المياه بسبب ضيق مساحة ميناء الإسكندرية، كما وجه الرئيس السيسي في وقت سابق، باستغلال كل الأراضي بشمال طريق المكس، بالإضافة للأراضي العشوائية، وبالفعل تم الحصول عليها، لافتا إلى أنه ليس هناك وسيلة أخرى غير الردم في البحر، وسيتم صب سقف الرصيف بالخرسانة، ليكون لدينا أرصفة بطول 1150 مترا بعمق 19 مترا لم يكن له مثيل في الدخيلة والإسكندرية.

وزير النقل: إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، حيث يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر، وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط، ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش، ثم من العريش إلا بئر العبد بأطوال 335 كم، ويجرى رفع كفاءة خط (بئر العبد- بالوظة – فردان) والذي كان قد سُرقت قضبانه في أحداث 2011 بنسبة 100% ولم يتبق منه إلا محطاته.

الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إضافة 18 كيلو متر أرصفة في الاسكندرية فى أقل من سنتين، معلقا: "الميناء اللى بيتكلم عليه الفريق كامل وأن احنا نضيف 18 كيلو أرصفة.. خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك ومواردك علشان تعمل كده وتحط نفسك على خريطة لأن الدنيا بتتغير وبتخلق محاور ..ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها".

الزراعة: حجز الأضاحى بـ"البطاقات الائتمانية" بمقر قطاع الإنتاج بالدقى

تستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طلبات المواطنين الراغبين فى حجز الأضاحي بمقر قطاع الانتاج الحيوانى بمبنى تحسين الاراضى بشارع وزارة الزراعة فى الدقى، حيث يتم سداد جدية حجز باستخدام " البطاقات الائتمانية " ولا يقبل سدادها نقدًا.

وزير النقل: 9مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية وماستلفناش مليم

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه اجتمع مع رئيس إحدى الشركات العالمية في مكتبه وأشاد بالتنمية في مصر، مضيفا: "كان عندي اول امبارح قالي كتير من دول العالم بتحلم وعندها طموحات بس مصر الدولة الوحيدة اللى بتحلم وعندها طموحات ولكن بتنفذ هذه الطموحات والاحلام قالي انا اسف هيتهموني زي ما يتهموني قالي نصا انتم عندكم رئيس حول معني كلمة " impossible" إلى " possible".

الرئيس السيسى: تطوير ميناء الإسكندرية خطوة من ألف خطوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان في زيارة بالإسكندرية منذ عدة سنوات مع المهندس إبراهيم محلب لافتتاح أحد المشروعات، مضيفا: "الموضوع ده كنت أنا والمهندس محلب بنفتتح حاجة .. قولتله إيه اللى موجود في البحر ده؟.. إيه الميناء دي؟.. إيه البلد دي؟.

التموين في 9 سنوات.. إطلاق البورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع أسعار المنتجات

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية " جهاز تنمية التجارة الداخلية ، هيئة السلع التموينية، الشركة القابضة للصوامع، قطاع التأمين، قطاع البنوك، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

الرئيس السيسي: بنعمل حاجة في ظروف غير عادية.. والدولة مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة قامت بإعادة ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد، موضحا: "لما كنا بنيجي نعيد ضبط الموضوعات في بلادنا كان منها ميناء الإسكندرية وممكن أتكلم عن ميناء دمياط كمان، إحنا ماكناش بنعمل ميناء في أرض فاضية ولكن ميناء أهدرت حدودها وضاعت معالمها".

الرئيس السيسى: لم نستفد من موقعنا كشريان للتجارة العالمية.. وحان وقت الاستفادة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المسار الذى تسلكه الدولة على مدار 25 عاما، كان مسارا جيدا، لكن من الممكن أن يكون فيه هناك أكثر من ذلك، مضيفا: "اللى احنا مشينا فيه 25 سنة كان مسار جيد.. لكن فيه حاجات ممكن تبقا أكتر من كده".

التموين في 9 سنوات.. مناطق تجارية باستثمارات 60 مليار جنيه توفر 460 ألف فرصة عمل

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، وأنه جاري حاليا إنشاء أكثر من 20 منطقة تجارية لوجستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، حيث تقوم بتوفير حوالي 115 ألف فرصة عمل مباشرة و 345 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

القومية للأنفاق تعلن عن وظائف جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، ويتم التعيين من قبل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، بنظام (التعاقد السنوي، وعددها يقارب الـ50 وظيفة بالقطار الخفيف، على أن يتم التقديم للوظائف المتاحة الأحد القادم.

الرئيس السيسي: فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع.. وكل الأماكن جاهزة للشغل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".

التموين: إضافة أبناء 5 فئات من الأولى بالرعاية على البطاقات.. اعرف التفاصيل

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية منها إضافة مواليد بعض الفئات على البطاقات التموينية منها " أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة ، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة ، على الا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، منها توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ "بدالي التموين، منافذ جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، السيارات المتنقلة".

التعليم تتيح الاستعلام عن نتيجة الترم الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلبة المصريين فى الخارج الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا عبر موقعها الرسمى حيث يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتيجته، موضحة أن النتيجة تظهر باجتياز وعد اجتياز.

سعر الذهب يواصل التراجع فى البورصة العالمية رغم تثبيت الفائدة الأمريكية

وسع الذهب خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع، ولكنه أشار إلى رفع جديد في الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك هذا العام.

وزير المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة الأحد المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، الأحد المقبل الموافق 18 يونية، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

تعرف على مصير اللاعبين الأجانب بالأهلى وأول الراحلين عن القلعة الحمراء

كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف اللاعبين الراحلين عن النادى الأهلى فى الصيف المقبل، فى ظل سعى النادى لتسويق بعض اللاعبين أو الحفاظ على العناصر المهمة من اللاعبين الأجانب.

محمد صلاح يهدى قميص ليفربول لنجم فيوتشر

أهدى النجم المصرى محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، قميصه مع فريقه الإنجليزى لمحمد رضا بوبو صانع ألعاب فريق فيوتشر.

المنتخب الأولمبى يواجه غانا وديًا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر الأولمبي في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الغاني، في مباراة ودية تجري احداثها على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 24 يونيو الجاري، إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



عيد ميلاد الملك.. محمد صلاح يطفئ الشمعة الـ 31.. الفرعون يسجل أرقاما قياسية وبطولات تاريخية فى رحلة 6 سنوات مع ليفربول.. 186 هدفًا و7 ألقاب حصادها مع الريدز.. ومنافسة بين الريال وباريس سان جيرمان لضمه بالصيف

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر بعيد ميلاده الـ 31 ، اليوم الخميس، حيث إنه من مواليد 15 يونيو 1992 في قرية نجريج إحدي قرى بسيون في محافظة الغربية.



الرئيس يفتتح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. أول محطة تدعم تجارة الترانزيت وتضم أكبر أوناش تعمل أوتوماتيكيًا لتفريغ وتحميل السفن العملاقة.. أنشئت بشركات مصرية واستشارى مصرى وكيان عالمي يتولى التشغيل

افتتح الرئيس السيسى منذ قليل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تم تنفيذ المحطة بالكامل داخل مياه ميناء الإسكندرية، لتكون أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.



فكر خارج الصندوق.. 29 مدرسة للتعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية توفر دخلا للطلاب.. مديرة التعليم المزدوج: معنديش بطالة وجميع التخصصات مطلوبة بسوق العمل.. والطالب المتفوق مقعده موجود بالتعليم العالى

يعد نظام التعليم المزدوج والمدارس التطبيقية للمرحلة الثانوية هو الطريق المضمون للمستقبل، لما يوفره من دخل شهري للطالب أثناء الدراسة، ويضمن للخريج بسوق العمل كفني ماهر، للمتفوقين معقدة في عدد من الكليات دون الوقوع تحت ضغوط الثانوية العامة.