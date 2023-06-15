أخبار مصر.. الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله علشان ولاد مصر وأحفادهم"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها افتتاح الرئيس السيسى محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، والتي شهدت إلقائه كلمة هناك قال فيها: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إضافة 18 كيلو متر أرصفة في الاسكندرية فى أقل من سنتين، معلقا: "الميناء اللى بيتكلم عليه الفريق كامل وأن احنا نضيف 18 كيلو أرصفة.. خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك ومواردك علشان تعمل كده وتحط نفسك على خريطة لأن الدنيا بتتغير وبتخلق محاور ..ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها".

مواعيد قطار المصيف لمرسى مطروح.. إنفوجراف

شغلت السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح ، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض اليوم السابع مواعيد قطار مطروح.

البنك المركزى الأوروبى يرفع معدلات الفائدة 0.25 %

رفع البنك المركزى الأوروبى الخميس، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية "0.25%" فى ثامن زيادة على التوالى فى إطار سياسة التشديد النقدى لمكافحة التضخم فى منطقة اليورو.

أبرز تصريحات وزير النقل على هامش افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. إنفوجراف

قال كامل الوزير وزير النقل، إن البنك الدولي قام بتسمية ممر القاهرة - الإسكندرية بـ "اللوجستي" لأنه يقوم بتمويله، ويبدأ الممر من منطقة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل في قلب الجيزة وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير ويربط بينهم خط سكك حديد بشتيل- الاتحاد - القباري، حيث يتم تطوير البنية الأساسية والإشارات مرورا بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر وميناء السادات الذي يربطه بهذا الممر اللوجتسي خط سكك حديد كفر داوود - السادات.

الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المخفضة لمدة شهرين.. فيديو

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة ال23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو وإستمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير منتجاتها مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %.

الرئيس السيسى: التعاون مع CMA CGM قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية

فى إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل الرئيس السيسى رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

تعرف على أوراق وطرق التقدم لوظائف القطار الخفيف

ينشر اليوم السابع المستندات المطلوبة وطريقة التقدم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، والتي تضم "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

مدير محطة تحيا مصر للرئيس السيسى: حجم التداول يصل إلى 1.5 مليون حاوية

قال كريستوف كاساسان المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر" للأغراض المتعددة بميناء الإسكندرية، إن المحطة تنافس مثيلاتها في الموانئ، كما يميزها قربها من قناة السويس، كاشفا عن أن حجم التداول بالمحطة يصل إلى 1.5 مليون حاوية و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف مركبة.

رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".

صرف دفعة تعويضات لمتضررى توسعات الميناء البحرى بالعريش

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط.

الرئيس السيسى: واخد بالى من الفساد اللى تم ولا يمكن أسيبه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة اللوجستية الصناعية فى ظهير ميناء الإسكندرية، ستشهد بعض الصناعات للمواطنين وللشركات، مبينا: "هتيجى حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها إحنا شغل وبعدها نعيد تغليفه وتنظيمه، ومراكب صغيرة تانية تشيله".

وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار فى 2023

كشف محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا الى ان قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار وفى العام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1444 هجرياً الأحد

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى وتبدأ 15 يوليو

اعتمد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023/2022، حيث أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2270 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا إلي مستويات 2270 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.

فيتوريا يكسر رقم حسن شحاتة ويحقق أفضل انطلاقة مع منتخب مصر بـ6 انتصارات

حقق البرتغالي روي فيتوريا أفضل انطلاقة لمدب محلى أو أجنبي مع منتخب مصر في الألفية الجديدة، بعدما حصد 6 انتصارات في أول 6 مباريات سواء رسمية أو ودية كان أخرها الفوز أمام غينيا، فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

عيد ميلاد محمد صلاح.. ماذا قال أساطير الكرة العالمية عن الفرعون؟

يحتفل اليوم الخميس، الموافق 15-6-2023، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

الأهلى يحافظ على المركز الخامس فى تصنيف أندية العالم لعام 2023

حافظ النادي الأهلى على ترتيبه فى المركز الخامس ضمن تصنيف الأندية وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التصنيف الشهري للأندية لعام 2023 متوفقا على عدد من الفرق الأوروبية الكبرى أبرزها بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

قضايا "الشباب" على طاولة مناقشات الحوار الوطنى.. التمكين والتوسع في برامج التأهيل والتدريب أبرز المقترحات.. مقرر اللجنة: أجرينا جولات بالجامعات والقرى.. رئيس الأمانة الفنية: استثناء الشباب من التقسيم النوعى

عقدت اليوم فعاليات جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم، ضمن جلسات الحوار الوطني، والتي تناولت قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية وكبار المسئولين بالشركة.. ويؤكد: التعاون مع CMA CGM قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية.. "رودولف سعادة" يشيد بمناخ الأعمال بمصر

في إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع علم مصر على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل الرئيس السيسى "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

"تحيا مصر" تضيء عروس المتوسط.. معيط: تطوير المنظومة الجمركية يجعل مصر مركز تجارة عالمى.. وزير النقل: إنشاء خط التجارة العربى للتصدير لأوروبا وأمريكا.. CMA: افتتاح المحطة يعكس العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار، وفى عام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.

الرئيس السيسى من ميناء الإسكندرية: فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع والأماكن جاهزة.. بنشتغل فى ظروف غير عادية والدولة مش أكل وشرب.. اللى عايز يبنى بلد مابيخافش.. وواخد بالى من الفساد اللي اتعمل ولا يمكن أسيبه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".