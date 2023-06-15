أخبار البورصة اليوم الخميس 15-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجارى الدولى (مصر)، والشرقية - إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وايه كابيتال القابضة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (مصر)، وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 115.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 37.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 21542 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7485 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5163 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4973 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1320 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 438 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 27.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وجي بي كوربوريشن، والمشروعات الصناعية والهندسية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 300 ألف سهم، مليون سهم، 150 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، 1329 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 9400 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 26.3 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 2.2 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.24%، وشراء الثانية 450.2 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.08%.

أعلنت شركة ايه كابيتال القابضة، بيع المساهم إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي عدد 9.2 مليون سهم بسعر 0.348 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 10.72% إلى 9.71%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم الاستثمار القابضة إجمالي إيرادات بلغت 38 مليون جنيه، في حين وصل نصيب المساهمين من صافي الأرباح إلى 109 ملايين جنيه.

حققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل بلغت 145.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس عام 2023 مقابل 99.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 44.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 4.5 مليون جنيه.

حققت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، صافي مبيعات بلغت 733.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 663.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 25.9 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 856 ألف جنيه.

حققت شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، إيرادات مجمعة بلغت 278 مليون جنيه في الربع الأول لعام 2023 بنسبة انخفاض 13.4%، وبلغ صافي الربح 9.4 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 74%.