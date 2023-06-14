اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:38 م
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7.9 مليون برميل زيادة فى مخزونات النفط الخام الأمريكية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:00 م
7.9 مليون برميل زيادة فى مخزونات النفط الخام الأمريكية النفط - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، أن مخزونات النفط الخام ‏بالولايات المتحدة سجلت زيادة كبيرة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما زادت ‏مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع، كما ارتفعت مخزونات النفط الخام 7.9 مليون برميل في الأسبوع ‏المنتهي في التاسع من يونيو 2023

وقالت الإدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ‏ارتفعت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 61 ألف برميل ‏يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.‏

وأضافت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ‏وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 316 ألفا.‏


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