اليوم السابع
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361 مخالفة رصدتها الحملات المشتركة على الأسواق والمخابز بدمياط

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:26 م
361 مخالفة رصدتها الحملات المشتركة على الأسواق والمخابز بدمياط منال عوض
دمياط معتز الشربينى

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن نتائج الحملات التى شنتها مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والمواصفات المقررة.
 
حيث تم تحرير 361 محضرا خلال أسبوع بعد رصد مخالفات تتعلق بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والتصرف فى الدقيق المدعم وأيضًا بيع أسطوانات غاز بقيمة أعلى من السعر الرسمى، وكذلك تعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية وبيع لحوم مكشوفة وعدم حمل شهادات صحية.
 

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