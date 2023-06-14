260 درجة الحد الأدنى للتقدم لاختبارات مدرسة مياه الشرب ببنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف2024/2023 من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2022 بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4 وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/23.

وحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فإن الشروط الخاصة للالتحاق بالمدرسة، حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بنين فقط لعام 2023/2022 وان يكون مجموع درجات الحد الادنى للقبول 260 درجة ولا يقبل الحاصلين على الشهادة المهنية أو مدارس الدمج، كذلك حصول الطالب على الشهادة الاعدادية الازهرية بنين فقط لعام 2023/2022 بنسبة %93 يتم قبول 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من اجمالى عدد الطلاب المقبولين، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تعقد بالمدرسة، يتم قبول الطلاب الاعلى مجموع من محافظتى بنى سويف والمنيا فقط حسب التوزيع الجغرافى، وأن يكون الطالب مصرى الجنسية، ولائقاً طبياً..