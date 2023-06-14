11 جامعة مصرية ضمن البرنامج التدريبى لشغل منصب رئيس جامعة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة خلال فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة من 11 جامعة مصرية، على أن الخطة الاستراتيجية للمعهد بها تنوع كبير لصقل مهارات وتأهيل القيادات، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب الحديثة في الدورات التدريبية، والتي تهدف إلى اكتساب المهارات للقيادات.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة على أن محاضرات اليوم تناولت موضوع هام تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيقه وهو التحول الرقمي حيث تعتبر التكنولوجيا والابتكار جزءًا حيويًا من عصرنا الحالي.

وذكر بيان معهد إعداد القادة أن هذا البرنامج برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تنفيذه وفقًا للخطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثالث بمحاضرة عن التحول الرقمي في الدولة المصرية وحاضرت فيها الدكتورة غادة محمد عامر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وناقشت التقنيات الرقمية لما لها من تأثير بوتيرة متسارعة جدا على الاقتصاد العالمي، حيث أن التحول الرقمي يساعد فى تحسين الأداء، وتحدثت عن تكنولوجيات التحول الرقمي والمتمثلة فى الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والحوسبة السحابية، وبرامج التحليلات، والبيانات الضخمة والتعلم الآلي، والأمن السيبراني وغيرها من التكنولوجيات المرتبطة بالتحول الرقمي بالجامعات.

واستكملت حديثها بتوضيح أدوات وتقنيات التحول الرقمي مثل إنترنت الأشياء، متطرقة لشرح معوقات التحول الرقمي، وأكدت أن الدولة المصرية نموذج ناجح فى مجال التحول الرقمي من خلال استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن ضمنها التحول الرقمي SDS egypt 2023، كما ناقشت متطلبات التحول الرقمي مثل المحول الرقمي القومى G2G، تطوير الموارد البشرية، عمل العاصمة الإدارية الجديدة وهي تعد عاصمة ذكية، وناقشت استعدادات مصر للتحول الرقمي ومن أمثلتها بوابة الشكاوي الحكومية ومبادرة صوتك مسموع، وبوابة الحكومة المصرية، وإطلاق القمر الصناعي للاتصالات طيبة ١، كابلات الألياف الضوئية بالمواقع الحكومية، منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، منظومة التموين، منصة خدمات مصر، التنسيق الالكتروني للجامعات، بوابة التسويق الالكترونى Egy Gate وغيرهم .

واختتمت "غادة عامر" محاضراتها كيف تكون قائدا رقميا فعالا.

واستكملت فعاليات البرنامج التدريبي بتوضيح التحول الرقمي فى الجامعات "أهميته وآلياته" وحاضر فيها الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلي للجامعات، وأوضح أن التحول الرقمي هو عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تقديم الخدمات، كما أوضح سمات وملامح جامعات الجيل الرابع.

وخلال المحاضرة ناقش أهمية التحول الرقمي في الجامعات والمتمثلة في دعم أنواع التعلم المستقبلية، بجانب الاستخدام الفعال للموارد، ودعم وتسهيل إدارة المؤسسات، وكذلك تتبع أفضل لأداء الطالب، وأيضا تحسين اتخاذ القرار باستخدام تحليل البيانات، بالإضافة إلى تعزيز رضا الطلاب ومنتسبي الجامعة على حد سواء.

واستكمل حديثه بتوضيح بعض محاور رؤية مصر فى التحول الرقمى والمتمثلة فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتي ساعدت على مواجهة التداعيات، وأيضا ناقش الهدف السادس المتمثل في حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيق الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الاجهزة الحكومية عن طريق تفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة.