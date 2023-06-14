‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية للأسبوع الحالى من مركز المناخ

كتبت أسماء نصار

تشهد حالة الطقس الاسبوع الحالى انفراجه بداية من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوباً"، مع استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد "لكنها حول المعدل 40- 41 ° م" ثم ارتفاع جديد في الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد "من بني سويف وحتى اسوان " بالتحديد يوم الثلاثاء ولمدة يوم واحد .

واستغلالاً لفترة الهدنة المناخية هذا الأسبوع، ينصح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح باتباع الإجراءات والتوصيات التالية:

1- كل التراكيب المحصولية في حاجة كبيرة إلى اعادة تأهيلها فسيولوجياً بعد انتهاء الموجة الأخيرة .

2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياه الرى.

3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو والزيتون والموالح والرمان بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .

4- محاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت صباحاً .

5- مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات او الامراض المحبة للحرارة العالية الرطبة.