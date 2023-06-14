اليوم السابع
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‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية للأسبوع الحالى من مركز المناخ

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:00 ص
‫تعرف على أهم التوصيات الزراعية للأسبوع الحالى من مركز المناخ الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ
كتبت أسماء نصار

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تشهد حالة الطقس الاسبوع الحالى انفراجه بداية من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 4 - 5 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوباً"، مع استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد "لكنها حول المعدل 40- 41 ° م" ثم ارتفاع جديد في الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد "من بني سويف وحتى اسوان "  بالتحديد يوم الثلاثاء ولمدة يوم واحد .
 
واستغلالاً لفترة الهدنة المناخية هذا الأسبوع، ينصح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح باتباع الإجراءات والتوصيات التالية:
 
1- كل التراكيب المحصولية في حاجة كبيرة إلى اعادة تأهيلها فسيولوجياً بعد انتهاء الموجة الأخيرة  .
 
2- تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة واضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كاضافات رئيسية مع مياه الرى.
 
3- الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو والزيتون والموالح والرمان بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم أو الجير المخفف .  
 
4- محاصيل الخضر ينصح باجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت صباحاً .
 
5-  مراقبة ومتابعة تعداد الحشرات او الامراض المحبة للحرارة العالية الرطبة.
 
 

المناخ

الزراعة

وزارة الزراعة

ارتفاع الحرارة



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