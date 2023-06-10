‫مركز المناخ بوزارة الزراعة: توقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة الثلاثاء القادم

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك انفراجه في الطقس بداية من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف فهيم أن درجات الحرارة سوف تنخفض ما بين 4 - 5 درجات على مناطق الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد "حتى المنيا جنوباً"، مع استمرار سيطرة المنخفض الحار على مناطق أقصى جنوب الصعيد "لكنها حول المعدل 40- 41 ° م" ثم ارتفاع جديد في الحرارة على مناطق وسط وجنوب الصعيد "من بني سويف وحتى اسوان " بالتحديد يوم الثلاثاء ولمدة يوم واحد .

وأشار فهيم إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار يوم الثلاثاء أيضاً تكون مركزة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والساحل الشمالي وشمال سيناء وتعاود الحرارة الانخفاض جنوباً يومي الأربعاء والخميس.

وقال فهيم أنه من المتوقع أن تبدأ موجة جديدة شديدة الحرارة من يوم الجمعة مع استمرار النشاط المتقطع للرياح لكن بدون أن يحمل رمال أو أتربة .

وكنصيحة عامة وحفاظاً على السلامة الشخصية يوصى بتقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة ويفضل بعد التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة – مع ارتداء غطاء رأس فاتح اللون وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل.