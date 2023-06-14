وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم أفضل 3 مشروعات مجتمعية فى الحفل الختامى لفرق الجوالة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الحفل الختامي لخطة دعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، عقب انتهاء أعمال لجنة التحكيم، وتحديد المراكز الثلاث الأولى الفائزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، مركز شباب خليج بحرى الحاصل على المركز الأول باختيار لجنة التحكيم كأفضل مشروع مجتمعى عن زراعة الأسطح كمشروع تنموى مستدام، كما كرم مركز شباب إبشان الحائز على المركز الثاني عن إدارة المشروع عبر أبليكشن موبايل، صممه الشباب المشارك، ومركز شباب كوم الحجر كمركز ثالث الذى قدم "مشروع فصل القمامة مستخدماً البراميل البلاستيكية"، كما كرم مديرى الإدارات الفرعية ومنسقى النشاط الكشفي بالإدارات الفرعية.

الحفل الختامي أقيم بحضور 15 فرقة للجوالة والجوالات من مراكز الشباب، وهم "مسير، زغلول أبو زيد، إبشان، بيلا، قزمان، قبريط، خليج بحري، شباس الشهداء، الصافية، كوم الحجر، الإيمان، تيدا، العيسوية، أبو منيسي، الضبعه"، تنفيذ مصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور أحمد وجيه الدسوقي، الدكتور بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية، وعبير عبد الحميد، استشارى التنمية، وشوقي سيف، القائد الكشفي، ومتابعة الدكتورة لمياء درغام، مدير عام إدارة البرامج الكشفية والإرشادية بوزارة الشباب والرياضة.

بدأ الحفل باستقبال 150 مشاركا من فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، بمتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وقام كل فريق بعرض فيديو توثيقي لمشروع الخدمة المجتمعي بمرحله الثلاث، قبل وأثناء وبعد التنفيذ، ومناقشة آليات التنفيذ مع أعضاء لجنة التحكيم، وأهداف المشروعات المنفذة، وارتباطها بالخطط المستدامة التي تسعي الي تطبيقها الحكومة المصرية لخدمة المجتمع.