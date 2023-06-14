وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "مصر في عيون أبنائها"

الغربية عادل ضرة

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم 35 طالبا وطالبة من الفائزين فى مسابقة "مصر فى عيون أبنائها"، و9 من معلمى التربية الفنية المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية، وعلاء شبل، عضو مجلس أمناء المديرية، ولفيف من معلمي توجية التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.

يذكر، أن معلمي التربية الفنية الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند" للمعلمين قد تم عرض لوحاتهم بمعرض الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة في العاشر من إبريل الماضي.

قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لجميع الطلاب والمعلمين الفائزين في المسابقتين، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح والمزيد من المراكز المتقدمة.