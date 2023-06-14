وفاة مفتى الجزائر عن عمر يناهز 106 سنوات

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أعلنت الجزائر وفاة رئيس اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الجزائرية للأهلة والمواقيت الشرعية (الإفتاء) وأحد قضاة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي "العلامة محمد الطاهر آيت علجت"، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 106 سنوات.



ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد اليوم في ساحة مقبرة بني مسوس بالجزائر العاصمة وسط توافد آلاف من محبيه لوداعه.



وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلة "آيت عجلت"، واصفا إياه بـ"رفيق الشهداء، والإمام الصالح النافع، الواعظ الصادق، الذي أخلص في جهاده ونفع بعمله".



ويعد الفقيد آيت علجت من أبرز رجال الدين والفقه بالجزائر، ويمتلك العديد من المؤلفات؛ من بينها كتاب على شكل مذكرات يروي سيرته الذاتية وتاريخ الثورة الجزائرية، وتقييمه للأحداث وتسجيل صوتي لشرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني و مختارات سلسلة شرح الموطأ.