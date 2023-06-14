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وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب أن تكون هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:14 ص
وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب أن تكون هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي،
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس زياد علي فاضل، وزير الكهرباء العراقي، إنه يجب أن تكون هناك شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، لأن له دور كبير في بناء مشاريع مهمة واستراتيجية.
 
وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «لدينا تجارب كبيرة في المجالات المختلفة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب ولدينا 7000 ميجا وات إنتاج من العمل مع مستثمرين عراقيين، وأصبح لديهم إمكانيات كبيرة في دعم الحكومة ولابد أن ندعمه لأنهم شريك مهم وأساسي».
 
وتابع: «سنطرح وفق الرؤية الاستمراية الجديدة مجموعة من المشاريع أهمها مشاريع الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في محافظة واسط، وأبدى العديد من رجال الأعمال الرغبة في العمل مع الوزارة»، مؤكدا أن الوزارة تمتاز بعقود رصينة عالمية.
 
واستطرد: «سيكون القطاع الخاص شريك أساسي ليس في مجال الإنتاج فقط بل النقل والتوزيع، وكذلك الورش التي تملكها وزارة الكهرباء، وسيكون لدينا القدرة على تأهيل المحطات المعرضة للضرر».

العراق

مصر

زياد علي فاضل

القاهره الاخباريه

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