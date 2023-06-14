والد نيرة أشرف: نتلقى عزاء ابنتى يوم الثلاثاء فى ذكراها السنوية .. فيديو

الغربية مصطفى عادل

قال أشرف غريب والد نيرة أشرف ضحية الغدر أنه سيتلقى عزاء ابنته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يونيو الجارى، أمام قبرها فى الذكرى السنوية لها.

وأضاف أشرف غريب والد نيرة أشرف لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن غير مستوعب قرار تنفيذ حكم الإعدام على القاتل، مبينا أنه يشعر بالفرحة الممزوجة بالحزن على فراق ابنته.

وأوضح والد نيرة أشرف أن أسرته تشعر بالفرحة بالقصاص من القاتل وإعدامه شنقا وأن تنفيذ الحكم أثلج صدورهم جميعًا رغم آلم فراق ابنتهم.

وسلمت مصلحة السجون صباح اليوم جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تمهيدا لتسليم الجثمان إلى عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، ومن المنتظر استلام أسرته الجثمان، ونقله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استعدادا لدفته بمقابر العائلة.

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.