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والد نيرة أشرف: حكم إعدام القاتل أثلج صدرى وبنتى هترتاح فى قبرها.. صور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:54 م
والد نيرة أشرف: حكم إعدام القاتل أثلج صدرى وبنتى هترتاح فى قبرها.. صور والد نيرة أشرف
الغربية مصطفى عادل

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عمت الفرحة داخل منزل الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة بعد تنفيذ حكم إعدام " محمد عادل " قاتلها صباح اليوم.
 
وأكد والدها أنه علم بالخبر من المواقع الإخبارية بتأكيد تنفيذ حكم الإعدام، مبينا أنه تواصل مع محامى الأسرة الذى قدم له التهنئة بالقصاص لابنته من القاتل.
 
وأشار لـ "اليوم السابع"، أن الحكم أثلج صدره واقتص القضاء لابنته من المتهم بقتلها، مؤكدا أنه يشعر بالراحة الآن بأن حق ابنته عاد بالقصاص من القاتل، قائلا :" القضاء اقتص منه فى الدنيا وسيقف أمام الله بعد دخول قبره لينال جزائه"، مشيرا أن زوجته لم تكن تعلم بالخبر وتواصل معها وطمأنها بأن حق ابنتها عاد.
 
وأشار أنه سيزور قبر ابنته يوم 20 يونيو الذكرى السنوية للحادث، مبينا أن قلبه يعتصر ألما على فراقها ممزوجا بالفرحة بالقصاص لها.
 
وسلمت مصلحة السجون صباح اليوم جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تمهيدا لتسليم الجثمان إلى عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، ومن المنتظر استلام أسرته الجثمان، ونقله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استعدادا لدفته بمقابر العائلة.
 
ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
 
لافتة-لنيرة-أشرف-أمام-منزلها
لافتة-لنيرة-أشرف-أمام-منزلها

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(1)
 

 

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(2)
 

 

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(3)
 

 

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(4)
 

 

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(5)
 

 

والد-نيرة-أشرف-حكم-إعدام-القاتل-أثلج-صدرى-وبنتى-هترتاح-فى-قبرها..-صور-(8)
 

 

 


قاتل نيرة أشرف

نيرة أشرف

إعدام قاتل نيرة أشرف

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل نيرة أشرف

اليوم السابع بلس

قتل نيرة أشرف



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