والد نيرة أشرف: أول مرة أشوف فيديو الواقعة منذ يومين والقصاص أثلج صدورنا.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

كشف والد الطالبة نيرة أشرف، أنه شاهد فيديو واقعة قتل ابنته لأول مرة منذ يومين، مؤكدا أنه لم يشاهد الفيديو منذ ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق ابنته والتي قتلت غدرا أمام جامعة المنصورة.

وأوضح والدها، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، عقب تنفيذ حكم الإعدام لقاتل نيرة أشرف ، أنه أصيب بصدمة كبيرة وهو يشاهد الفيديو الأليم وابنته تقتل بطريقة بشعة بلا رحمة من المتهم، مؤكدا أنه لم يتمالك أعصابه بسبب هذا الفيديو وشعر بحزن شديد لما حدث لابنته، ودخل في حالة انهيار شديد.

وأوضح أن الله اثلج صدره اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم، مشيرا أن القاتل تم الاقتصاص منه في الدنيا وسيقف أمام الله لنيل جزائه.

وسلمت مصلحة السجون صباح اليوم جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تمهيدا لتسليم الجثمان إلى عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، ومن المنتظر استلام أسرته الجثمان، ونقله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استعدادا لدفته بمقابر العائلة.

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.