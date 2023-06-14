والدة نيرة أشرف: فرحتى بإعدام القاتل لا توصف

الغربية مصطفى عادل

قالت السيدة سناء والدة الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر أمام جامعة المنصورة أن فرحتها لا توصف بتنفيذ حكم الإعدام على قاتل ابنتها فجر اليوم.

وأضافت لـ "اليوم السابع"، أن والد نيرة أشرف ، أبلغها بتنفيذ حكم الإعدام تليفونيا وطمأنها بأن حق ابنتهما عاد بالقصاص من القاتل، موضحة أن قلبها يعتصر آلما على فراق ابنتها والتى لن يعوضها شيء ولكن قلبها يشعر بالفرحة بعد إعدام المتهم.

وأكدت أنها ليلة أمس لم تستطع النوم وكانت تبكى بكاء شديد على فراق ابنتها وظلت مستيقظة حتى الصباح وكأن قلبها يشعر بأن هناك شيء سيحدث حتى علمت بخبر إعدام القاتل.

وأشارت إلى أن دعواتها لابنتها لم تتوقف ولم تنساها وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

وسلمت مصلحة السجون صباح اليوم جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، تمهيدا لتسليم الجثمان إلى عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، ومن المنتظر استلام أسرته الجثمان، ونقله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استعدادا لدفته بمقابر العائلة.

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة صباح اليوم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل فى القضية المعروفة إعلاميا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.