نتيجة الشهادة الإعدادية فى 20 محافظة الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

كتب – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في 20 محافظة وذلك بالاسم ورقم الجلوس فقط، حيث اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، فيما تجرى أعمال تقدير الدرجات ببقية المحافظات قبل إعلانها خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية 2023



نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة 77.23 %، وذلك بعد عرضها من محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا



وينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا وذلك بعد اعتمادها والانتهاء من رصد الدرجات من قبل مديرية التربية والتعليم بقنا.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

وحصل "اليوم السابع" على النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث إعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء



اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و602 طالب وطالبة على مستوى المحافظة

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب الآتي: https://wa.me/message/T5GHJ63OJQU7G1

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد



واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان



اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر



اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة



اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية



ينشر اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29

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نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.. الآن بالاسم ورقم الجلوس



ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط وذلك بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، حيث اعتمدت المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالب وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية



ينشر اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية



ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية



ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية، الآن بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي2022/2023 بنسبة نجاح 85.9%

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية



ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قبل قليل، للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بحضور مهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى بني سويف



ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي.

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نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى السويس



ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس صباح اليوم الأحد، للعام الدراسي 2022/ 2023، وبلغت نسبة النجاح85.1 %، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم



ينشر "اليوم السابع"، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الفيوم، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني ـ لعام 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح 79.1 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 83.31% ، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج



ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 79% حيث اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023 لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول مايو 2023 حيث بلغت نسبة النجاح 79% على مستوى المحافظة .

للاطلاع على نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع جنوب أضغط هنا..

للاطلاع على نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع شمال أضغط هنا..

للاطلاع على نتيجة شهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قطاع وسط أضغط هنا..