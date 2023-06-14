نائب محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير السياحة التحول الرقمى بالمواقع الأثرية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، لمناقشة سير أعمال تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات الغير نقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، حيث حضر اللقاء آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين والزائرين بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إضافة خدمة سياحية جديدة باستخدام الكروت البنكية بالمناطق الأثرية، موضحاً أن هذا هو التوجه فى أغلب دول العالم حالياً، ومن جانبه أكد الدكتور خالد شريف، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ مشروع شامل يهدف الوصول إلى مجتمع لا نقدى فيما يقدمه المجلس الأعلى للآثار من تذاكر أو خدمات.

وأضاف الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، أن هذه المرحلة شملت جميع مواقع مدينة الأقصر المميكنة وهى معابد الكرنك، الأقصر، حتشبسوت، ووادى الملوك ووادى الملكات بالإضافة إلى متحفى الأقصر والتحنيط ومنفذى تذاكر القرنة وطريق الكباش. من الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة القليلة الماضية، بدأت فى تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف والتى تم تطبيق هذا النظام بها حالياً ووقف السداد النقدى بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، وذلك إستكمالاً لخطة الوزارة للتحول الرقمى الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.