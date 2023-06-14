مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا بسبب خلافات عائلية فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب في القليوبية، مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالعثور على جثة سيدة بمنطقة أم بيومي مصابة بعدة طعنات، وانتقت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وتمكنت قوة أمنية من تحديد مكان اختبائه، وألقت القبض عليه وجارى استجوابه.