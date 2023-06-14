مرض السكري قد يسبب تساقط الشعر .. نصائح صحية للوقاية

كتبت ميرفت رشاد

يفقد الشخص عادة حوالي 50 إلى 100 شعرة كل يوم، يمكن أن يكون حجم تساقط شعرك نتيجة لأسباب عديدة، بما في ذلك حالة صحية مثل مرض السكري، وإليك ما تريد معرفته عن الرابط بين تساقط الشعر من مرض السكري، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تساقط الشعر



مرض السكري هو مرض استقلابي مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم مع مرور الوقت ، يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة للعينين والقلب والكلى والأوعية الدموية والأعصاب ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كيف يمكن أن يساهم مرض السكري في تساقط الشعر؟



1. ضعف الدورة الدموية



ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى فروة الرأس، هذا يمكن أن يحرم بصيلات الشعر من العناصر الغذائية والأكسجين اللازمة لنمو الشعر الصحي.

2. الاختلالات الهرمونية



يمكن أن يسبب مرض السكري اختلالات هرمونية قد تؤدي إلى تساقط الشعر، على سبيل المثال ، عندما تكون هناك مستويات عالية من الأنسولين وهرمونات الأندروجين ، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

3. التهاب



يمكن أن يسبب داء السكري التهابًا مزمنًا في الجسم ، ويضر بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر.

4. نقص التغذية



قد يكون الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة لنقص التغذية ، مما قد يؤثر على صحة الشعر، لذلك ، إذا كنت لا تتناول الأطعمة الغنية بالبيوتين والحديد والزنك ، فقد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

5. الإجهاد



يمكن أن تكون إدارة مرض السكري مرهقة للغاية وبالتالي يمكن أن يساهم التوتر في تساقط الشعر.

طرق منع تساقط الشعر من مرض السكري



يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الصحي أمرًا مهمًا للصحة العامة، ويمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر ، من المهم العمل مع الطبيب لوضع خطة لإدارة مرض السكري تشمل الأكل الصحي والنشاط البدني والأدوية ، يمكنك حتى التفكير في تناول المكملات الغذائية حسب الحاجة.