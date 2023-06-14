اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:04 م
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محافظ سوهاج يعلن توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:06 م
محافظ سوهاج يعلن توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 102 ألف و557 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات .
 
وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.
 
الجدير بالذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.
 
توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (2)
توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (2)

توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (4)
توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (4)

توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (1)
توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (1)

توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (3)
توريد 102 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج (3)

 


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محافظ سوهاج

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