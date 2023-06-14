السيطرة على حريق بمنزل وأمتد لحوشين فى جرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية قرية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا وامتد لحوشين متجاورين بدائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بالمنطقة ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بنشوب بسطح منزل بناحية القرعان دائرة مركز جرجا حيث تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك المدعو صبحي ا م ق - سن 57 عامل ويقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لحوشين متجاورين ملك كل من خلف م ا 45 سنة عامل ومحمد ع ح خ 40 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـ"2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من فرن بلدي بسطح منزل الأول وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفوا الشبهة الجنائية تم تجرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.