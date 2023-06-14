محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول فى الثانوية العامة بمجموع 251 درجة

سوهاج محمود مقبول

اعتمد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، قبل قليل، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوى العام والفنى للعام الدراسى القادم 2023 / 2024 وذلك بمجموع درجات قبول كحد أدنى بالمدارس العامة 251 درجة للطلاب دارسى اللغة الإنجليزية و235 درجة كحد أدنى للطلاب دارسى اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المديرية شكلت لجنة برئاسته، وأنهت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوى العام والفنى للعام الدراسى القادم 2023 / 2024.

بينما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم التجارى بنين 190 درجة والبنات 160، وكل من: مدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام 5 سنوات 200 درجة، ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، 200 درجة، بينما كان تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات، 200 درجة والتعليم الزراعى 140 درجة لجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة وبالنسبة للتعليم الصناعى بالإدارات كل مدرسة لها تنسيقها الخاص طبقا للأقسام الموجود بها، وبالنسبة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني 140 درجة.





