محافظ بني سويف يُكرّم 24 أمّاً مثالية من العاملات بدواوين العموم والوحدات

بنى سويف هانى فتحى

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 24 أمّاً مثالية "عاملة"من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة ،لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بدواوين عام المحافظة والوحدات المحلية والقرويية ومديريات الخدمات التابعة له،وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ، شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة ، الشيخ رضا عبد الحليم مدير عام وعظ بني سويف ، ورؤساء المدن، ومدري المديريات

وهنأ المحافظ الأمهات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام ، معربا عن سعادته بحضور هذه الفعالية لتكريمهن وتحفيزهن للاستمرار في التميز والنجاح على الصعيدين الأسري و العملي ،مؤكدا على أهمية الدور المحورى للمرأة السويفية باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع.

من جهتها أشارت"شيماء كرم"رئيس وحدة المرأة بالمحافظة، أن المسابقة تم الإعلان عنها وتنظيمها "تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم"تفعيلاُ للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية،لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات التابعة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة،حيث تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المراة والشؤون القانونية والمالية والمواد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة وشؤون ذوي الإعاقة، لاختيار الفائزات واللاتي انطبقت عليهن شروط المسابقة التي تم الإعلان عنها منذ أواخر يناير الماضي ، وذلك من إجمالي 52 ملفاً تم تقديمها.

وضمت قائمة السيدات المكرمات كل من :حياة أحمد أحمد محمد"الزراعة"،عزة محمد أحمد محمد"التضامن"،آمال إمام کیلانی "المالية" ،نعمة إبراهيم بباوي ابراهيم"الديوان العام"، فايزة عبد المنعم جمعة سرحان"الوحدة المحلية ببنى سويف"، شادية زين العابدين أحمد على"التضامن"،هانم محمد حسن إبراهیم"الوحدة المحلية بالفشن"،نجوى سالم محمد على"الوحدة المحلية الفشن"،، نجاة على محمد الزيني"التضامن/سمسطا"، فادية فاروق رستم مصطفى"الصحة"،عبيرعبدالعزيزأبو الحسن "الشباب والرياضة"،صباح عبد الحميد طلبه على"بالمعاش حاليا"، إیمان صبری حنا بشاره" الوحدة المحلية بنى سويف "،منی محمد حزين محمد"الديوان العام"،سعاد أحمد ابراهیم بدوی "مجلس قروي بليفيا"، منی عباس مرسى شحاتة" الطرق والنقل"،لطيفة أحمد مرسى معوض "الوحدة المحلية اهناسيا"،نجلاء عبد الرحمن عبد الفتاح" إدارة تعليم بنى سويف"،صباح بكرى عبد الحفيظ "الشباب والرياضة"، ماجدة عزت شحاته لطيف "التضامن"،نادية عبد العظيم عبد القادر "التضامن /سمسطا"، فاتن سالم عبد الفتاح على"التضامن"، أمل عويس حسين على "الشباب والرياضة"،سلوى أحمد سعد محمد"وحدة محلية الفشن"،، فضلا عن تكريم كل من :رضا زكى عبد اللطيف على" وحدة قروية تلت الفشن"، هدى أحمد سيد عبد الصمد" وحدة محلية بيا"،كريمة عبد الخالق عبد الحميد "معاش حاليا".