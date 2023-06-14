محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام والفنى يبدأ من 240 درجة

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2022- 2023 م، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (240) درجة والثانوى العام خدمات (230) درجة والثانوى الخاص (220) درجة، مشيراً إلى أن اعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الاول الثانوى للعام الدراسى القادم 1177 فصل دراسى تستوعب 55 ألف طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2023 /2024 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى (صناعى – زراعى – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.