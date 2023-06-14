اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وإحالة رئيس الكنترول ومعاونيه للتحقيق..

محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسريب نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:28 ص
محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسريب نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية محافظ أسيوط يعتمد النتيجة
أسيوط-هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق العاجل في ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، وذلك قبل اعتمادها من الوزير المحافظ ، مساء الثلاثاء، وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تجاه الواقعة واحالة رئيس كنترول الشهادة الاعدادية ومعاونيه للتحقيق .. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المحافظ مساء اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة بحضور عبد العزيز زنار  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة.
 
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه فور ورود معلومات عن تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية العامة للفصل الدراسى الثاني 2022/ 2023 ونشرها على بعض المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك قبل اعتمادها رسميًا من الوزير المحافظ، مما أثار حالة من البلبلة بين أولياء الأمور فقرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال 24 ساعة وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفحص الواقعة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الواقعة كما قرر المحافظ إحالة رئيس كنترول الشهادة الاعدادية بالمحافظة ومعاونيه إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم في الواقعة لمعرفة المتسببين في التسريب ومحاسبتهم لافتًا إلى إنه سيصدر قرارات عاجلة تخص الواقعة خلال الساعات القادمة.
 
يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد مساء اليوم الثلاثاء – خلال مؤتمر صحفي – عقد بديوان عام المحافظة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

أسيوط

تسريب نتائج الإعدادية

إعدادية أسيوط

تقارير مصرية



الموضوعات المتعلقة

متفوقة "رغم الصمم".. قصة كفاح الرابعة فى الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية.. إعاقتها السمعية لم تمنعها من التفوق.. والدتها: رفعت رأس العائلة وهوايتها المفضلة التطريز وأمنيتها الالتحاق بالجامعة.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:30 م

نتيجة الشهادة الإعدادية فى 20 محافظة الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:18 ص

بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم.. والرسوم 35 جنيها للمادة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:00 ص

تعليم الوادى الجديد: برنامج تدريبى لطلاب الشهادة الإعدادية على مهارات STEM

الإثنين، 12 يونيو 2023 05:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة