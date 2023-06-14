محافظة مطروح تستقبل 7 طائرات سياحية قادمة من إيطاليا.. صور

كتب - أحمد الزغبى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح لموسم صيف 2023، وذلك مع ما تشهده مطروح من رواج للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام، مشيرا أنه تم استقبال أمس الثلاثاء 7 طائرات قادمة من دولة إيطاليا ليصل أجمالى عدد الرحلات التى استقبلها مطار مرسى مطروح منذ بداية الموسم السياحى فى مايو الماضى، و حتى الآن إلى 21 رحلة طيران شارتر بواقع 16 رحلة من دولة إيطاليا وعدد 3 رحلات من دولة التشيك ورحلتان من دولة سلوفاكيا.

وأوضح محمد أنور مديرعام السياحة بالمحافظة، أنه يتم استقبال للرحلات والترحيب بها، مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحى الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء وسياحة تاريخية وتثقيفية، وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة التى تجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية.