مطار مطروح يفتتح الموسم السياحى الأوروبى باستقبال أول رحلة من سلوفاكيا.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة طيران من قادمة من مطار براتيسلافا بدولة سلوفاكيا علي شركة طيران إيركايرو وعلى متنها عدد 176 راكبا من السائحين.

وتعتبر هذه أول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سلوفاكيا، وقد تم جدولة الرحلة بواقع 3 رحلات أسبوعياً، وقامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute.

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلي 12 رحلة أسبوعيا من إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا و ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و جذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.