مباحث سكك حديد الأقصر تضبط مواطنا بحوزته 3 ملايين جنيه لتوصيلها لمنقبين عن الذهب بأسوان

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مباحث السكة الحديد بمحافظة الأقصر، فى القبض على مواطن من أسوان بحوزته 3 مليون جنيه فى جوال داخل قطار روسي لدى توقفه بالمحطة عقب الاشتباه فيه، حيث كان في طريقه لمدينة إدفو لتسليمها لأحد الأشخاص يقوم بأعمال التنقيب عن الذهب فى أسوان، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رئيس مباحث محطة سكك حديد الأقصر، يفيد بالقبض على مواطن مقيم فى دراو بمحافظة أسوان ويدعى "أشرف.ع" داخل قطار روسي وبحوزته مبلغ 3 ملايين جنيه داخل جوال بلاستيكي، وتم اقتياده لديوان مركز شرطة بندر الأقصر للتحقيق معه، وعرضه على النيابة العامة.

وبسؤال المتهم أمام رجال المباحث، أكد أن المبلغ المالى لا يخصه ولكنه ملك شخص يدعى "مصعب.ا" مقيم فى مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتسلم منه المبلغ لتوصيله لشخص آخر سيتواصل معه هاتفياً لدى وصوله لموقف سيارة الأجرة بمدينة إدفو، نظير حصوله على 500 جنيه مقابل توصيل المبلغ لهم، موضحاً أن المبلغ المالى المضبوط معه وهو 3 ملايين جنيه من متحصلات العمل فى التنقيب عن الذهب فى جبال أسوان، واستدعت النيابة العامة مسئول بأحد البنوك لفحص المبلغ المضبوط وتحريزه، والاستماع لأقوال رجال مباحث سكك حديد الأقصر، وجارى إصدار القرار من رجال النيابة بحق المتهم فى الواقعة.