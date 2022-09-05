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مباحث السكة الحديد بسوهاج تستعيد حقيبة مهندس بعد سرقتها منه بأحد القطارات

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:36 م
مباحث السكة الحديد بسوهاج تستعيد حقيبة مهندس بعد سرقتها منه بأحد القطارات السكة الحديد- أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط شرطة قسم النقل والمواصلات بسوهاج، من استعادة حقيبة مهندس مساحة تمت سرقتها أثناء استقلاله قطار القاهرة أسوان، حيث تبين قيام سائق بسرقتها، وتم ضبطه وبحوزته الحقيبة وبداخلها المتعلقات المبلغ بسرقتها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بورود محضر أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ المدعو أحمد ا م م 53 سنة مهندس مساحة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بسرقة حقيبته الخاصة وبداخلها جهاز لاب توب ماركة Hp و ساعة يد ونظارة شمس ومبلغ " 450" درهم إماراتي وبعض المتعلقات الشخصية أثناء تواجده داخل القطار القاهرة أسوان حال تركها بجوار المقعد المخصص له والتوجه لدورة المياه وعقب عودته إكتشف سرقة الحقيبة المشار إليها.

توصلت إلي أن مرتكب الواقعة المدعو إسلام س ع ق 30 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وتم ضبط المتهم وبحوزته الحقيبة وبداخلها المتعلقات المشار إليها وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة  تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 


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