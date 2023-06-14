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لو هتدخل ثانوى تجارى أو فندقى.. اعرف مدرستك بالجيزة ودرجة القبول

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:30 ص
لو هتدخل ثانوى تجارى أو فندقى.. اعرف مدرستك بالجيزة ودرجة القبول تنسيق التعليم التجاري والفندقي بالجيزة للعام الدراسي 2023/2024
كتبت مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2023/2024، حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربي والمنازل، و175 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق التعليم التجاري والفندقي بالجيزة للعام الدراسي 2023/2024.

-240  للهرم الفندقية الرسمية.

- 220 للهرم الفندقية المهنية.

- 200 درجة لمدارس (إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية).

- 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 190 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف).

- 185 درجة لكلا من مدارس (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجاري).

- 165  للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 140 لكلا من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي").


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