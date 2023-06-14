كيف تتحكم في مقدمات السكري بالحمية والتمارين الرياضية؟

كتب – حسام الشقويرى

مرحلة مقدمات السكرى يشار إليها باسم مرحلة ما قبل السكري لأن مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري. من المهم أن تعرف كيفية التحكم في مقدمات السكري من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، ووجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية The Lancet أن مرضى ما قبل السكري الذين لديهم قراءة طبيعية واحدة على الأقل لسكر الدم ، حتى لفترة قصيرة من الزمن ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 56٪ لتفادي التقدم إلى مرض السكري خلال ما يقرب من ست سنوات من المتابعة بعد ذلك. ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن لبعض التغييرات اليومية البسيطة في نمط الحياة أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري خلال العامين المقبلين. وبالنسبة للمبتدئين ، تحتاج إلى إنقاص الوزن عن طريق اختيار الأطعمة الصحية ، والتحكم في أحجام حصصك ، وتناول كميات أقل من الدهون وزيادة نشاطك البدني.

قم بتعديل نظامك الغذائي

يمكن أن يساعد تبني عادات الأكل الصحية الأشخاص على فقدان قدر متواضع من الوزن وعكس مقاومة الأنسولين. يجب إدخال هذه التغييرات الغذائية تدريجياً ، ويجب أن تكون عادات يمكن للشخص الحفاظ عليها بسهولة ، بدلاً من حلول إنقاص الوزن الشديد.

التمارين المنتظمة

ذكرت أحدث الأبحاث القائمة على الأدلة حول النشاط البدني ومرض السكري من النوع 2 في بيان موقف مشترك صدر حديثًا عن الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) وجمعية السكري الأمريكية ، تنص بشكل قاطع على أن التمارين المنتظمة تلعب دورًا رئيسيًا في منع الأنسولين والسيطرة عليه المقاومة ، ومقدمات السكري ، ومرض السكري من النوع 2 ، وسكري الحمل ، والمضاعفات الصحية الباهظة المرتبطة بالسكري.

تظهر الأبحاث أن مرضى ما قبل السكري الذين كانوا نشيطين بدنيًا لمدة 30 دقيقة يوميًا ، 5 أيام في الأسبوع ، قللوا من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. لذلك ، إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري ، فاستهدف ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع. للحصول على أفضل النتائج ، قم بكل من الأنشطة الهوائية ، والتي تستخدم مجموعات عضلية كبيرة وتزيد من معدل ضربات القلب وأنشطة تقوية العضلات. يمكن أن تشمل الأنشطة الهوائية المشي السريع وتسلق السلالم والسباحة والرقص. تشمل أنشطة تقوية العضلات رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم.