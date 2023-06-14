قضية الطالبة نيرة أشرف من البداية للنهاية.. إنوجراف

كتب إيهاب المهندس

كتب، اليوم الأربعاء، السطر الأخير في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، التي قام زميلها محمد عادل بقتلها أمام بوابة الجامعة بعد أن رفضت الارتباط به، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فى القاتل اليوم داخل سجن جمصة عقب رفض طعنه على حكم إعدامه.

وبعد عام من ارتكاب الجريمة مرت واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف بالعديد من المراحل أبرزها:

- في 20 يونيو 2022 شهد محيط جامعة المنصورة مقتل نيرة أشرف بدم بارد من المتهم محمد عادل

- بعد 3 أيام من حدوث الجريمة وانتهاء التحقيقات قررت النيابة يوم 23 يونيو الماضي إحالة المتهم للجنايات

- جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري نظرت أولى جلسات المحاكمة في 26 يونيو الماضي

- أعترف المتهم أمام المحكمة بارتكاب الجريمة خلال الجلسة الاولى للمحاكمة

- طالبت النيابة العامة في مرافعتها يوم 28 يونيو 2022 بتوقع أقصى عقوبة على المتهم.

- في 6 يوليو أصدرت محكمة جنايات المنصورة وبإجماع الآراء حكمها القاضي بإعدام المتهم.

- خلال المدة القانونية قدم دفاع المتهم مذكرة للطعن على حكم الإعدام

- وفى 9 فبراير قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم وأيدت إعدامه

- اليوم نفذت مصلحة السجون بجمصة حكم إعدام المتهم لتنتهي الجريمة التي هزت قلوب الجميع