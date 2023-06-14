ضبط 23 طن قمح فى مخازن بدون تراخيص فى مراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط 23 طن قمح فى مخازن بدون ترخيص بمراكز بيلا وبلطيم وقلين ودسوق وكفر الشيخ وفوه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وضبطت حملة التموين 2,5 طن قمح لدى، "ع.م.م.ف"، 53 سنة، من بيلا، و 8 أطنان قمح لدى، "ي.ح.س" ، 56 سنة، من بيلا، و2,325 طن قمح لدى، "ش.ص.ب"، 46 سنة من بلطيم، و 1,300 طن، لدى "أ.م.ع" ، 33 سنة، من قلين، و 2,370 طن لدى، "م.ح.أ"، 36 سنة ، من مدينة كفر الشيخ ، و5,800 طن، لدى "م.ح.ع" ، 37 سنة من مدينة دسوق، و1,55 طن لدى "خ.م.ع" ، من مدينة فوه.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.