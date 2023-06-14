اليوم السابع
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ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بالمحلة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:17 م
ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بالمحلة أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بمدينة المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والأسواق لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
وتم ضبط 200  عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء قبل إعادة البيع لجمهور المستهلكين، داخل سوبر ماركت بمدينة المحلة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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