صوامع الغربية تستقبل 166 ألف طن قمح وتحقق 95% من إجمالي المستهدف

أعلن الدكتور طارق رجمي محافظ الغربية أن صوامع وشون التخزين بالمحافظة مستمرة في استقبال محصول القمح، حيث استلمت اليوم مواقع التخزين 465 طنا موزعة ما بين 336 طنا من البنك الزراعي و 129 طنا من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 166 ألف 122 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 95.2% من المستهدف.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية،

مشددا ًعلى مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.

ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.