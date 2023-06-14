اليوم السابع
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سيدة تعترف بالاتجار بالحشيش فى القاهرة والنيابة تقرر حبسها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:00 ص
سيدة تعترف بالاتجار بالحشيش فى القاهرة والنيابة تقرر حبسها متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترفت سيدة مقيمة بالجيزة، تم القبض عليها في القاهرة، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، أنها اعتادت ترويج المواد المخدرة بين عملائها في القاهرة والجيزة، خاصة مخدر الحشيش. 
 
وأضافت أنها تتحصل على المخدر من عاطل أرشدت عن هويته لرجال المباحث، لتتولى ترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشدت أيضا عن مصدر حصولها على سلاح ناري خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسها 4  أيام على ذمة التحقيق. 
 
ووردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط سيدة في الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين أنها سابق اتهامها في عدة قضايا. 
 
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليها، وضبط بحوزتا (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت إلى النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

تاجرة مخدرات

امن القاهرة



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