زوج يطلب تمكينه من حضانة طفليه بعد سفر زوجته وتركهما فى منزل ابن خالها

كتبت أسماء شلبي

أقام أب دعوى تمكين من رؤية طفليه، ودعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعى هجر زوجته له وتركها الأطفال بمنزل نجل خالها كون والدتها متوفاة وليس لديها أشقاء من والدتها، ورفض زوجة والدها باستضافة الصغار وكذلك رفض شقيقتها من زوجة أبيها باستضافتهم.

وأكد الأب بدعواه: "نجل خال زوجتي يرفض منحي إذن بالتواصل معهم، وزوجتي سافرت رغم اعتراضي علي عملها خارج مصر لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها".

وتابع: "أصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت قيامي بإلحاق الأذي بها بإدعاءات كيدية، ورفضت تمكيني من رعاية الطفلين أثناء غيابها أو زيارتهم أو تمكيني من التواصل معهم هاتفياً، وواصلت ابتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها".

وأكد:" بعد سنوات من زواجنا، تركتني دون إبداء أي أسباب، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، وتكليفها نجل خالها بحضانة الأطفال، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات وافتعال الخلافات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها بسبب تهديداتهم لي".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.