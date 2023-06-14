زراعة 850 فدانا بمحصول القطن فى غيطان مركز بلبيس بالشرقية

أكد المهندس" قطب عبد السميع" مدير عام الإدارة الزراعية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أن زراعة 850 فدانا محصول القطن هذا العام، بغيطان المركز، منوها أنه تم تخطى إجمالى المساحة المستهدف زراعتها ب 100 فدان.

وأشار إلى أن المزارع البلبيسى يجيد زراعة محصول القطن لما له من فائدة اقتصادية عالية، وارتفاع سعر القنطار نهاية الموسم الماضى، منوها أن قريتى البلاشون ومنشأة السلام الأكثر زراعة بنطاق المركز لمحصول الذهب الأبيض.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، أن المستهدف زراعته هذا العام 50 ألف و934 فدان، موزعة ما بين 37885 فدانا ائتمان، و3199 فدان إصلاح و9850 مراقبات، ويتم زراعة صنف جيزة 94 بالمحافظة منذ عدة سنوات، لتميزه بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطارا.

يذكر أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع الجنوب بقرى مركزى بلبيس ومشتول، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن.

ومع بداية موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه انتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع لتوعيته بتطهير البذرة قبل زراعتها للقضاء على عفن الجذور وعفن البذرة، وتوصية المزارع باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، ويحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ، يذكر أن آخر مزاد علنى لتداول الأقطان بالشرقية اختتم على سعر 6500 جنيه لقنطار القطن، مما يشجع المزارعين على زراعته العام الجارى.