خبير اقتصادى: قطاع المنسوجات بحاجة للتوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة

كتب عبد الحليم سالم

كشف هشام العوضى الخبير الاقتصادى، أن قطاع المنسوجات المصرى بحاجة ماسة للتوسع في زراعة الأقطان القصيرة التيلة، كبديل عن الاستيراد، مما يعزز الاقتصاد المحلى، ويوفر العملة الصعبة، لافتا إلى أن الاستمرار في استيراد الأقطان القصيرة معناه استمرار دعمنا لدول مثل الهند وباكستان ودول غرب أفريقيا واليونان وأوزبكستان التي نستورد منها الخيوط السمكية.

ونوه لأهمية الموازنة بين حرص المسؤلين على تصدير القطن المصرى طويل التيلة وحجم استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج، بحيث يتم التوسع فيها لخدمة الصناعة الوطنية، سواء شرق العوينات أو فى مناطق متفرقة أخرى، لافتا إلى أهمية الدفع بقيادات محترفة ومؤهلة ولديها رؤية ونظرة تسويقية لتولى الشركات لضمان تحقيق النجاح المنشود بعد عمليات التطوير التى تجرى فى قطاع الغزل والنسيج حاليا.

وأضاف هشام العوضى أنه من خلال الدراسات التفصيلية لمصدرى إنتاج الملابس والمفروشات والوبريات، يلاحظ أن 99% تصدر منتجات محصورة فى نمر ما بين ٢٠/١ إلى ٣٠/١ مسرح ومشط، وهى نمر معتمدة على الأقطان القصيرة و المتوسطة، وبالتالى يتم استيرادها ؛مما يستنزف العملة فى ظل الظروف الراهنة الصعبة.

وأشار لأهمية دور الملحق التجارى ومكاتب التمثيل التجارى فى سفارات مصر بالخارج للتسويق للمنتجات المختلفة ،وفتح أسواق جديدة علاوة على المساعدة فى الاشتراك بالمعارض الدولية فى هذه الدول، وبالإضافة إلى دعوه المستوردين الهامين بتلك الدول لزياره المصانع المصرية فى تلك المعارض .

وأوضح انه لابد من زيادة اعداد المكاتب التجارية وتتضمن خبراء فى التسويق والاعلانات والمعارض والعلاقات العامة لخدمه الصادرات المصرية.