اليوم السابع
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رفع 270 طن قمامة بمركز المحلة فى الغربية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:09 ص
رفع 270 طن قمامة بمركز المحلة فى الغربية رفع القمامة
الغربية عادل ضرة

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أكد رئيس مركز ومدينة المحلة علي رفع 270 طن قمامة خلال حملات النظافة التى تمت اليوم تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وقد شملت الحملات الطريق السريع المحلة / طنطا بداية من مدخل بحر ميت يزيد وحتي مزلقان شبرا ملكان نطاق وحدة صفط تراب ورفع مخلفات الشوادر لبلقينا والطريق الدائرى بمعدات العديد من الوحدات المحلية و قرية كفر الجنينة وقرية عزبة تومة بميت الليت و طريق الجابرية / المحلة وأمام مكتب البريد وعزبة البغدادلي ونفق المغازي و رفع مخلفات التطهير من علي ترعة القيراطية المؤدية الي محطه الصرف بالقيراطية بنطاق وحدة الجابرية والمجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينة / بشبيش ومدخل بطينة / محلة زياد وأمام لجان الثانوية العامه بمنشية مبارك نطاق وحدة محلة أبو على وقرية الابشيط والمصالح الحكومية بالهياتم و أمام مدرسة كفر حجازى و طريق المحلة / شبرابابل نطاق وحدة شبرابابل و متابعة عمل متعهدى جمع القمامة لدمرو والشهيدى.
 
وأضاف أنه فى إطار التنسيق مع مديرية الطرق تم عمل تمهيد وتسوية طريق عزبة قسم ثانى التابعة للوحدة المحلية بالمعتمدية وطرق عزب وهبة وجعفر ويوسف والعديد من الطرق بنطاق الوحدة المحلية بمحلة حسن بالإضافة إلى رفع العديد من مياه الأمطار على الطرق الرئيسية بمركز المحلة، كما تم عمل تجميل ودهانات البلدورات وأعمدة الإنارة بداية من مزلقان السكة الحديد بمدخل قرية صفط تراب.
 
 
 
 

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