رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الامتحانات بكليتى الطب والسياحة والفنادق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، بكليتي الطب، والسياحة والفنادق، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة انتظام وسير العمل والدراسة بالجامعة، وذلك حرصاً على توفير سبل الراحة للطلاب.

وحرص رئيس جامعة الأقصر على التواصل مع الطلاب والاستماع إلى احتياجاتهم، ورافقه بالجولة الدكتور صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ووكلاء الكليتين، حيث أكد رئيس جامعة الأقصر على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أية معوقات، مثنيًا على التزام الطلاب بالتوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، منذ بدء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة ومرافقوه، على سهولة ويسر الامتحانات، والتأكد من عقدها في أجواء مناسبة للطلاب.

كما تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 م بكلية الحاسبات والمعلومات، في إطار جولاته المتواصلة؛ للاطمئنان على حسن سير وتنظيم أعمال الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمود النوبي آدم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، على وجود الملاحظين داخل اللجان، مع انتظام الطلاب والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الملائم، بما يسهم في آداء الطلاب، امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تابع رئيس الجامعة أعمال التصحيح بالكنترولات، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة عالية، وفاعلية، وذلك بالتوازي مع أعمال الامتحانات؛ لسرعة إعلان النتائج.

فيما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية كاملة ومنسقة بين الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع لتقييم الجامعات المتاحة في شمال سيناء والعمل على النهوض بها وبقدراتها من أطقم التدريس ومعامل، وأجهزة، كما ناقش المجلس تفعيل المحتوى العلمي لمقرر القضايا المجتمعية، وتحديد فصل واحد من الفصول الاختيارية بالسياحة والفنادق بعنوان" التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع السياحة والآثار".



جولات على سير الإمتحانات بكليتي الطب والسياحة والفنادق



جولة رئيس الجامعة على امتحانات كليات الطب والسياحة والفنادق



جولة على سير الإمتحانات بكليتي الطب والسياحة والفنادق



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير الإمتحانات بالكليات