رئيس الوزراء: الدولة تستهدف رفع جودة حياة المواطن من خلال المشروعات القومية

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف من خلال المشروعات القومية رفع جودة حياة المواطن المصري، مشددا على أن المواطن المصري من حقه أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة تساعده على العمل والإنتاج.

أضاف مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها الرئيس في ربوع الوطن كله، لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أرض مصر.

تابع: "كدولة بنشتغل عليها على مدار 8 سنوات في كل حتة في مصر، الإسكندرية والبحيرة كان فيها تحديات كبيرة جدا زى كل محافظات مصر كانت تعوق التنمية تسببت هذه التحديات في عدم رضاء المواطن المصري وإحساس بعظم المشاكل والتحديات التي يجابهها".