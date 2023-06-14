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رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة 30 يونيو مهدت لطريق البناء والمشروعات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:17 ص
رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة 30 يونيو مهدت لطريق البناء والمشروعات أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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قال اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن الأكاديمية تحرص على القيام بدورها التوعوي من خلال عرض القضايا ذات الاهمية المجتمعية خلال الندوات .

وأضاف مساعد الوزير خلال كلمته فى الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرطة تحت عنوان "30 يونيو .. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية" أن ندوة اليوم بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة والتى برهن خلالها الشعب المصرى العظيم أن الشعوب هى من تحدد مصيرها .

وأشار "أبو المكارم" إلى أن 30 يونيو تمثل ملحمة وطنية خالدة، أثمرت عن ميلاد الجمهورية الحديثة فى طريق البناء والتنمية من خلال إقامة المشروعات العملاقة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أن القيادة السياسية أكدت على ضرورة فهم الجهود المبذولة للحفاظ على الوطن ولذلك تم تنظيم تلك الندوة من خلال الذراع العلمي لوزارة الداخلية وهي أكاديمية الشرطة.


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الداخلية

نتائج ثورة 30 يونيو



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