دراسة أسترالية: المشي بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض السكر

كتبت رانيا عامر

أفادت دراسة استرالية جديدة أن ممارسة بعض الهوايات المفضلة مثل البستنة و ممارسة الرياضة وخاصة المشي بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

ووجد باحثون أستراليون أن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تقل عن نصف ساعة يقلل من احتمال الإصابة بالسكر بنسبة 37% مقارنة بمن لا يمارسون الرياضة، موضحين أن الإصابة بهذا المرض ترجع أحيانا إلى العامل الوراثي.

وقالت الدكتورة ميلودي دينج بجامعة سيدني، إن الأنشطة التي تجعلك تتعرق، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والجري والمشي لمسافات طويلة، هي الأفضل، مضيفة أن المشي إلى محطة الحافلات، والبستنة يمكن أن تكون من العوامل المعززة للصحة أيضا.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن ممارسة الرياضة أمر حيوي للمرضى الذين يعانون بالفعل من مرض السكري للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.وأولئك الذين مارسوا نوعا من النشاط البدني القوي مثل الجري ،وركوب الدراجات بوتيرة سريعة والبستنة، كانت لديهم مخاطر أقل.ويؤدي القيام بهذه الأنشطة لأكثر من ساعة في اليوم إلى تقليل المخاطر بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالأشخاص الذين يقضون أقل من خمس دقائق في اليوم.