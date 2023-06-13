خطوات الوقاية من أورام المخ.. أبرزها ممارسة الرياضة بانتظام

كتبت رانيا عامر

أثبتت بعض الأبحاث الحديثة أن الإفراط في التدخين والكحوليات يزيد من خطر الإصابة بسرطان المخ ، الذي تشمله أعراضه علي الصداع واضطراب في الرؤية والتشنجات.

وقال الدكتور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30% مشيرًا إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة. وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

خطوات الوقاية من خطر الإصابة بالأورام وتابع أخصائي الأورام: "إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر ويتعاطون الكحول، يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30 %تقريبا، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضروات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان".

كما أوضح الخبير الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية،واضطرابات نفسية وتظهر عدوانية ونشوة وبهجة غير مبررة أو لامبالاة. كما يمكن ان يعاني الشخص من هلوسة بصرية واضطراب في الذاكرة والانتباه ومشكلات في التفكير.

كما أضاف الطبيب أن أورام الدماغ الحميدة تكون ذات حجم صغير وتنمو ببطء واستئصالها سهل، ما يزيد متوسط عمر المصاب 10 سنوات وأكثر. أما في حالة الأورام الخبيثة فلا يزيد متوسط عمر المصاب عن سنة واحدة. ولكن المرضى الأصغر سنا لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة أفضل بكثير.