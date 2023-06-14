حياة كريمة تزين قرية أسمنت بأبو قرقاص.. تعرف على نسب الإنجاز

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا مشروعات ضخمة ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 5 مراكز بالمنيا، هى ديرمواس وملوى، ابوقرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة حوالى 30مليار جنيه والتى تشمل حوالى 19 قطاعا فى 192 قرية و757 تابعا لها.

ومن بين تلك المراكز مركز أبوقرقاص الذى يشهد تنمية حقيقية ضمن المبادرة فى مختلف الوحدات المحلية والقرى التابعة لها ومنها الوحدة المحلية باتليدم وأبوقرقاص البلد وبنى عبيد وجريس وغيرها من الوحدات المحلية والقرى، ومنها قرية أسمنت بأبوقرقاص والتى تشهد الكثير من المشروعات، ومنها المركز التكنولوجى ومركز الشباب ووحدة طب الاسرة وسوق ومشروعات اخرى كثيرة.

قال مدحت شكر أحد أهالى أبوقرقاص: "لم يكن أحد يصدق أن يرى كل تلك المشروعات فى قرية واحدة، فهى حققت المعادلة الصعبة وأحلام الأهالى التى ظلت سنوات، لكن مع مبادرة حياة كريمة اصبحت كل المشروعات حقيقة منها ما تم الانتهاء منه ومنه فى مراحل التشطيبات وأخرى يجرى العمل فيها".

وأضاف أن قرية أسمنت كانت فى حاجة لوحدة صحية متطورة لخدمة الأهالى والآن هى قائمة فى وقت قياسى، هذه الوحدة سوف تعمل على خدمة أهالى القرية، بديلا عن قطع مسافات طويلة لتلقى الخدمة العلاجية، وكذلك أيضا المركز التكنولوجى الصرح العملاق الذى يزين القرية.

أما محمد نجاح أحد الشباب، قال إن حلم شباب القرية كان مكان لممارسة النشاط سواء الرياضى أو الثقافى، والأن ومع مبادرة حياة كريمة حلم الشباب تحقق بعد إنشاء مركز شباب بالقرية، حيث كنا نضطر نذهب إلى المدينة أو القرى المجاورة لممارسة النشاط الرياضى ولعب كرة القدم، وكان الحلم توفير مكان لنا داخل القرية، وعندما اطلقت حياة كريمة شعرنا بالسعادة لتحقيق هذا الحلم، والآن الحلم أصبح واقعا ومركز الشباب وملعب على أعلى مستوى فى خدمة الشباب، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة أنه مشروع عملاق يخدم آلاف من أهالى القرى.

ومن ناحيته قال تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

ووجه رئيس المركز إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها.