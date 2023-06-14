حصل على الاعتراف فى 2013.. تعرف على حكاية دير البتول بالمنيا

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر دير البتول في المنيا من أبرز الأديرة الحديثة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أسسه الأنبا ديمتريوس دير البتول بكنيسة مارمينا بالقرية فى 12 بابه 1714ش الموافق 22 أكتوبر 1997م .

وبعد عدة سنوات تم تأسيس دير البتول الحالى فى مواجهة الكنيسة الأثرية والتى تحمل اسم القديــس قلته الطبيب، وبدأ التعمير بالدير منذ عام 2009 م، وتم عمل كنيســة العذراء تعلوها كنيسة الأنبا أنطونيوس.

وفى يوم 12 توت 1728ش الموافق 23 سبتمبر 2011م دبــرت العنايــة الإلهيــة وتم نقل الأخوات مــن كنيســة مارمينــا بقريــة ديــر أبى حنس إلــى ديــر البتــول الحالى.

وتعتبر منطقــة أنصنــا لهــا تاريــخ هــام ليــس مــن الناحية الكنسية فقــط . وإنمــا العالــم كلــه يهتــم بتاريخهــا وآثارهــا فــي العصــور المختلفــة ، وهــي محــل دراســة مــن العديــد مــن البعثــات الأجنبيــة وتذخــر بكــم هائــل مــن الآثــار الفرعونيــة والمســيحية لاســيما فــي عصــر الاستشــهاد وعصــور الرهبنــة

وقــرر المجمــع المقــدس للكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية برئاســة البابــا تواضــروس الثانــى بابــا الإســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية الـــ 118 فــي يــوم الخميــس 12هاتــور 1730ش الموافــق 21 نوفمبــر 2013م الاعتــراف بديــر البتــول للراهبــات بقريــة ديــر أبــى حنــس بأنصنــا بملــوى ضمــن الأديــرة الرســمية فــي الكنيســة القبطيــة.