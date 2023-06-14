اليوم السابع
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حريق هائل داخل مجمع سكنى بالشيخ زايد فى الحى 16.. صور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:58 م
حريق هائل داخل مجمع سكنى بالشيخ زايد فى الحى 16.. صور حريق داخل دار مصر
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

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شب حريق هائل داخل احدى الشقق بدار مصر بالشيخ زايد بالحى 16، وارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة في المكان ، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة.

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وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل دار مصر بالشيخ زايد الحي 16، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.


دار مصر

حريق

الدفاع المدنى

امن الجيزة



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